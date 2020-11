Confirmé pardans sa version disque 1.00 tourne en 3840x2160 checkerboard à60fps quasi verrouillé en mode résolution via la rétrocompatibilitéet sans patch, ce qui est mieuxque le mode performance de la PS4 Pro qui était limité au 1080p avec un framerate entre 50 et 60fps.Maximum : 60fpsMinimum : 55fpsMoyenne : 59.92fps*************************************

Like

Who likes this ?

posted the 11/19/2020 at 09:42 PM by leonr4