Selon le site Vgchartz (video game charts) il se serait vendu entre 1,2 et 1,4 million de xbox series les premières 24h du lancement, et ça se répartit comme suit :Xbox Series X : entre 800 000 et 925 000 unitésXbox Series S : entre 400 000 et 475 000 unitésLes USA totalisent plus de la moitié des ventes globales