J'ai cherché et j'ai pas trouvé en quel année il est sensé sortir....



Vu que j'ai prévu d'acheter une PS....enfin une Xbox série X avec ce jeux ( j'ai acheté une PS3 avec Battlefield 3, la PS4 avec Battlefield 4),mais là rien de prévu.



A moins que le prochain farming simulatore sort avant.

M'enfin acheter une console a 500€ pour farming, j'aurai du mal.



D'ailleurs pour les lin UP je vois aucun titre qui me ferait vraiment envie.



Si j'ai l'opportunité de trouver une Xbox série X a Noël, je la prendrai avec le gamepass pour patienter.( Vu que je renouvellerai plus l'abonnement du PSN+ cet année,j'ai pratiquement pas touché à la PS4 et encore moins joué en ligne), donc payer le gamepass pourquoi pas.





M'enfin pour le moment niveau annonce,la next gen ne va pas démarrer cet année....