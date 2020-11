Je suis mort de rire, elle me tue cette série de vidéo, les mecs sont vraiment à l'affut ^^ !A ne pas prendre au sérieux bien entendu, toutes les consoles sont fabuleuses, vive le jeu vidéo ! (Et désolé pour ceux qui ne parlent pas anglais).Bonus : Beatemup a été cherché sa Xbox Series X ^^' ! Et il a eu quelques soucis avec la console, je vous laisse découvrir lesquels et la façon dont ça s'est résolu pour lui ^^ !Petites infos sympas :- Déplacer la console (et donc la débrancher / rebrancher) permet de continuer à bénéficier du lancement de la console en quelques secondes (5 secondes ?)- Le Quick Resume est bien "résistant" au temps et aux coupures de courant (ce n'est définitivement pas qu'une veille)- Selon BeatemUps, le 120hz est vraiment visible (et impressionnant lorsque l'on a le téléviseur compatible)- Si on adhère au concept de continuité, la Xbox Series est juste parfaite dans cet exercicePas de nouvelles infos, mais c'est bien de remettre en avant les points forts de cette console ^^ !