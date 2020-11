Vous avez une Nintendo Switch, elle prend la poussière et vous n'avez aucun jeu auquel jouer dessus ?Jetez-vous sur Felix the Reaper. Un excellent Puzzle Game qui vous fera vous remuer les méninges dans une ambiance funky. Une jolie perle à côté de laquelle j'étais totalement passé !Egalement excellent et en promo à 1€ :Agent AIl y a en ce moment 500 jeux sur Nintendo Switch en promotion, si vous voyez des perles inconnues, n'hésitez pas ^^ ! https://nintendo-otaku.com/go/pulse/1/promos_eshop_switch/tableau

posted the 11/12/2020 at 01:21 AM by suzukube