Apple souhaite se lancer dans le milieu du jeu vidéo avec son Mac Mini M1. Celui-ci a été présenté avec une manette Xbox, avec lequel il est parfaitement compatible, et des jeux iPad adapté aux Mac devraient accompagner la sortie de ces Mac M1 la semaine prochaine ^^ !Le Mac Mini, vendu 799 €, développera une puissance graphique de 2.6 Tflops, soit un peu plus qu'une PS4 (1.8Tflops) et 2 fois plus qu'une Nintendo Switch (1Tflops). De quoi donner encore plus de place à l'Apple Arcade, qui sera disponible la semaine prochaine sur ce Mac Mini ( https://www.apple.com/fr/apple-arcade/ Le SSD ne fait que 256 Go (à comparer aux 512 Go d'une Xbox Series S facturée 299 €). Et quand on y repense, les architectures de ce Mac Mini et d'une Xbox Series ne sont pas si éloignées... Un SoC intégrant RAM, CPU et GPU, un SSD, mais des usages différents... Hâte de voir tout celaLes jeux iPad devrait donc débarquer sur le Mac Mini (et le MacBook Air, mais là, c'est 1129 €) et un nouveau petit pas d'Apple dans le monde du gaming.