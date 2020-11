Microsoft avait dit que les jeux sur series S prendraient moins d'espace disque par rapport à la series X, cela étant dus aux assets en réso moins élevées (1080 /1440p) et cela se répercutera aussi sur des temps de chargement légèrement moindrela preuve en image...

Like

Who likes this ?

posted the 11/08/2020 at 12:14 PM by jaysennnin