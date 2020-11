My Hero à gauche, Alex Kidd à droite



Teddy Boy Blues à gauche, Alex Kidd à droite





Daruma

Etant donné mon super confinement à l'hosto, je vais reprendre le blog pour quelques temps.Aujourd'hui on va parler de mon blaze (j'avais pas trop d'idées...), et notamment d'Alex Kidd in Miracle World et de son bestiaire.Le jeu subira un remake prochainement sur les machines du moment, remake visuellement et artistiquement dégueulasse selon moi mais cela est un autre débat. Mais c'est aussi l'occasion de revenir sur 2 ennemis qui viennent de 2 autres jeux Sega et qui se sont retrouvés à nouveau embaucher en 1986 sur Master System.Le premier ennemi est cettequi se trouvait déjà dans le beat themp-up plateforme de SegaAprès investigation, c'est bien Alex Kidd qui a "volé" cette grenouille, car la version Master System de My Hero est sorti le 31/01/1986 alors qu'est sorti le 01/11/1986, dans l'archipel nippon.A noter que dans la version arcade de My Hero (sorti en 1985) la grenouille n'y apparaissait pas.L'autre ennemi provient du jeu, un jeu d'arcade qui était sorti en mai 1985. Plus tard le titre aura une adaptation sur Master System et sera connu chez nous sous le nom Teddy Boy.Cette adaptation sur la 8 bits de Sega gommait toutes les références à l'idolCe n'est pas hyper connu, mais Teddy Boy Blues est (à ma connaissance) le premier jeu mettant en scène une idol japonaise.Le jeu Teddy Boy Blues est issu en réalité de son tube qui cartonnait à cette époque et qui portait le même nom. D'ailleursest une version chiptune de sa chanson.Bref, on s'égare, revenons à nos ennemis recyclés, et donc à celui de Teddy Boy qui a atterri dans Alex Kidd, à savoir Daruma.Le Daruma est une petite figurine en papier mâché qui représente un moine boudhiste dans la culture japonaise. Ce petite personnage iconique est une figurine à vœux, et est censé porté chance et prospérité.Bizarrement on le retrouve comme ennemi dans ces 2 jeux.Voilà, c'est tout pour ce soir, on se retrouvera avec quelque chose de plus consistant, toujours dans ce spectre du jeu vidéo ancien car dans le fond on est tous d'accord : PS5, Xbox SX... on s'en tape non ?