Salut Gamekyo,



Je viens vers vous pour essayer de comprendre une chose au sujet des précommandes PS5 chez FNAC.

J’ai contacté le service client pour comprendre certaines choses pour ma commande.



Alors, j’ai précommandé ma console via le mode de paiement PayPal.. nous savons tous que contrairement à Auchan qui retire dans les 30 jours, FNAC et Cultura ne retirent pas.

C’est là que j’ai eu une belle et grosse surprise à ce niveau en contactant le service client de la FNAC.

On me dit que si le paiement ne passe pas (il ne pourra pas passer, la demande de paiement ayant expirée, délai 30 jours PayPal) ma commande sera purement ANNULÉE !



C’est pour cette raison que je me tourne vers vous, est-ce bien vrai cette histoire ? La FNAC ne revient même pas vers l’acheteur pour lui demander de régler avec un nouveau mode de paiement ?



Je vais essayer de poster une photo. (Pas évident sur Gamekyo) ^^



https://nsa40.casimages.com/img/2020/11/06/mini_201106075717916616.jpg