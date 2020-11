Travaillant dans une FNAC, je viens d'apprendre que la sortie de la PS5 ne sera donc pas reportée ni avancée en France.Nous allons recevoir les PS5 le lundi 16 novembre, par notre transporteur habituel. Les PS5 commandées en mag ou alors commandées en ligne et livrées en mag.Et on a l'ordre de ne pas scanner l'arrivée des consoles pour éviter que les gens reçoivent en avance un message "votre colis est arrivé".

Like

Who likes this ?

posted the 11/05/2020 at 01:12 PM by fearjc