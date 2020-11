Jeux Video

Hello.Message rapido.Avant de retourner sur la PS5(insultes moi).Après le https et la réintégration de Twitch, on a pu corriger le bug d'affichage des vidéos liées uniquement à Safari et Chrome (y avait visiblement aucun prob avec Firefox et Edge).Donc en gros, et même si ce sera prochainement indiqué histoire que tout le monde soit au courant, en attendant, voici la façon de faire.C'est simple :ne vous trompez pas et prenez bien le code d'intégration fait pour (avec youtu.be), et non l'url de la page.En gros :(Note :plus besoin de supprimer le s de https de cette façon)Si vous prenez l'url, vous serez obligé d'enlever le s de https et elle ne s'affichera que sur quelques navigateurs.Je sais qu'il reste encore des détails à régler mais laissez les choses avancer doucement.Sinon, ça va le confinement ?