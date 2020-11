Une nouvelle vidéo de Cyprien, que je n'ai pas encore regardée, intitulée LE CLASH DES CONSOLES :MAJ : Vidéo plutôt sympa, je suis très agréablement surpris! Beaucoup de nostalgie s'en dégage, ça se voit qu'il aime les jeux vidéo, et jolie écriture, même si la chute est... mouaip. Et le placement produit est assez violent lol !Bonus : Le court métrage MINORI :

posted the 11/01/2020 at 03:16 PM by suzukube