Comme certains ici je suis de plus en hypé par la nouvelle console de chez Sony, la PS5, qui arrivera le 19 novembre et victime de son succès la quasi-totalité des revendeurs se sont retrouvés avec des ruptures de stock. Ma question ici c'est de savoir si vous pensez que Sony vont renouveler les stocks d'ici Noël ou alors attendre histoire de pouvoir mieux gérer les commandes ?

posted the 11/01/2020 at 12:06 PM by flam