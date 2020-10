C'est avec une profonde tristesse que nous avons appris il y a quelques heures le décès de l'immense Sean Connery, qui est éteint à l'âge de 90 ans.Retiré depuis près de deux décennies, Sir Connery avait livré son ultime prestation d'acteur à travers le jeu vidéo : il avait, en effet, doublé son personnage mythique, le légendaire James Bond, pour le jeu "Bon Baisers de Russie", sorti sur PS 2, Xbox et GameCube.Nous vous en proposons la lecture via l'avis enthousiaste, publié jadis, par Romain.RIP, Double Zéro sept...▶️ LIRE L'AVIS DE ROMAIN :

Who likes this ?

posted the 10/31/2020 at 03:27 PM by obi69