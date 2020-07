La ''LEGO NES'' officiellement dévoilée [UP]

Préalablement leaké hier, le nouveau représentant de la gamme LEGO x Nintendo se dévoile avec un trailer officiel, montrant donc un gros pack pour monter sa Nes et la vieille TV cathodique qui vont avec, rajoutant une compatibilité avec le Mario du « Starter Course Pack » pour ajouter les bruitages. Pas de date précise mais ça arrive bientôt et ça va probablement coûter un bras donc courage si vous avez des enfants.Sinon, on aimerait bien un jeu, genre sur Switch...- 1er août, pour 229,99€.