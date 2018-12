Premier jeu annoncé de la NX, Dragon Quest XI S se dévoile enfin (vidéo et quelques infos)

En juin 2015, Yuji Horii confirmait quesortira sur la Nintendo Switch (qui s'appelait encore « NX » à l'époque) et ce en même temps temps que sur PlayStation 4 et 3DS. Plus de trois ans plus tard et donc avec un retard conséquent, cette version se dévoile enfin à l'occasion de la Jump Festa où l'on repartira avec un trailer cinématique et quelques confirmations :- Présence du doublage japonais qui concernera pas moins de 200 personnages (sauf le héros, comme d'habitude dans cette franchise).- Modification d'un certain choix vers la fin du jeu [* spoil en fin de news]- D'autres nouveautés devraient être annoncées, l'éditeur parlant d'autres surprises qui seront dévoilées le 1er janvier 2019, et du gameplay lâché le même mois.La sortie est désormais prévue pour l'année prochaine, sans plus de précisions.[* Spoiler]Dans le Dragon Quest XI d'origine, le héros avait le choix de se marier en toute fin de jeu avec un choix unique. Cette fois, les options seront plus large même s'il faut noter que le « mariage » ne concernera que le choix d'un personnage masculin : si vous choisissez un homme (comme Erik), on parlera alors juste de « vivre ensemble ».