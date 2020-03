[Rumeur] Switch : un Nindies et le nouveau Nintendo Direct d'ici la fin du mois du mars [Rumeur] Switch : un Nindies et le nouveau Nintendo Direct d'ici la fin du mois du mars

Jamais un Nintendo Direct de début d'année ne s'est autant fait attendre, nous qui trouvions déjà le temps long en 2019 pour avoir patienté jusqu'en février. Et voilà que les sources du site VentureBeat sont venues évoquées l'arrivée du grand show pour la fin du mois, même s'il faut préciser que :



- Un « Nindies » arrivera avant, le 18 mars.

- Le vrai Nintendo Direct débarquera lui le 26 mars.

- Selon les mêmes sources, annonces de nouveaux jeux, quelques remasters dans le lot et présence de plusieurs titres tiers (les représentants ont déjà été décidés).



Jeff Grubb de VentureBeat prend la responsabilité du leak en stipulant que les divers événements récents peuvent conduire à une modification du calendrier mais le peuple reste confiant, surtout que la chaîne YouTube japonaise des N-Direct vient d'être mise à jour (la dernière fois, c'était juste avant l'annonce du Direct Animal Crossing), sans parler du fait qu'il serait temps pour Nintendo de lever le flou sur l'avenir de la Switch à quelques semaines du bilan fiscal et de la réunion avec les actionnaires.