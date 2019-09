Switch Lite : le Royaume-Uni toujours aussi réticent face au marché nomade Switch Lite : le Royaume-Uni toujours aussi réticent face au marché nomade

Ce n'est pas dans les habitudes de GamesIndustry mais le lancement d'un nouveau hardware se doit d'être accompagné de premiers chiffres concrets, et on nous annonce donc 13.500 Switch Lite vendues au Royaume-Uni la semaine de sa sortie (donc trois jours comptabilisés), ce qui fait peine à voir quand on compare à 175.000 du Japon. A titre de comparaison, la Xbox One X tapait à 80.000 à sa sortie.



C'est là que l'on peut de nouveau voir que le Royaume-Uni (et une partie de l'occident) a délaissé avec les années ce que l'on appelle le marché purement nomade. Car la Switch elle-même est loin de faire de la figuration outre-Manche avec 1,9 million de machines écoulées depuis mars 2017, ce qui est très bien sur un territoire qui n'a pas toujours été branché Nintendo (c'est d'ailleurs mieux dans le même laps de temps que la 3DS), mais toujours moins qu'en France où l'on a beaucoup plus l'habitude de manger du Mario & co (les 2 millions furent atteint en mars dernier).



Reste que les revendeurs UK gardent une certaine confiance grâce à l'arrivée de Pokémon et la simple présence d'un modèle moins cher qui peut attirer les petites bourses en période de noël. La 2DS notamment, donc la moins aimée de la gamme, avait réussi à se vendre à 200.000 unités en novembre/décembre 2013.