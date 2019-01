Switch : les gros chiffres softwares Switch : les gros chiffres softwares

Après le hardware, parlons software pour les principaux jeux first-party de Nintendo sur Switch, avec des million-sellers à la pelle et des succès en surnombre dont plusieurs brisent des records.



En voici la liste, en notant que les données sont à la date arrêtée du 31 décembre 2018 :



- Mario Kart 8 Deluxe : 15,02 millions

- Super Mario Odyssey : 13,76 millions

- Super Smash Bros. Ultimate : 12,08 millions

- Zelda : Breath of the Wild : 11,68 millions

- Pokémon Let's Go : 10 millions

- Splatoon 2 : 8,27 millions

- Super Mario Party : 5,3 millions

- 1-2 Switch : 2,86 millions

- Mario Tennis Aces : 2,53 millions

- Kirby Star Allies : 2,42 millions

- Donkey Kong Country TF : 2,08 millions



A noter que :

- Donkey Kong Country TF a dépassé sur Switch les ventes de la version Wii U (1,98 millions).

- Super Mario Party est à ce jour la troisième plus grosse vente de la série (derrière les poids lourds Mario Party DS à 9,31 millions et Mario Party 8 à 8,85 millions).

- Avec 10 millions de ventes en un trimestre, Pokémon Let's Go dépasse déjà US&UL et OR&AS sur le même laps de temps. Il s'approche même de X&Y (11,61 millions au total).

- En combinant avec la version Wii U (un peu plus d'un million de ventes), Zelda : Breath of the Wild (donc à environ 13 millions au total) continue d'asseoir son statut de plus grand succès de la franchise, largement devant le deuxième classé, à savoir Twilight Princess (8,8 millions).

- Super Mario Odyssey est également la meilleure vente dans l'histoire des Mario 3D : devant Super Mario Galaxy et ses 12,78 millions.

- Au Japon et en comptant le dématérialisé, Splatoon 2 est désormais à 3,3 millions de ventes.

- Avec la version Wii U, Mario Kart 8 Deluxe, c'est 23 millions de ventes.





Enfin, sachez que de avril à décembre, 20 jeux Switch ont fait plus d'un million de ventes durant cette période. 12 sont tirés de Nintendo à savoir :



- Smash Bros Ultimate

- Super Mario Party

- Pokémon Let's Go

- Captain Toad

- Mario Kart 8 Deluxe

- Zelda : Breath of the Wild

- Splatoon 2

- Super Mario Odyssey

- Nintendo Labo Kit 1

- Kirby Star Allies

- Mario Tennis Aces

- Donkey Kong Country TF



8 concernent donc les indépendants et les tiers, où l'on peut officiellement mettre Octopath Traveler (environ 1,3 millions) et Minecraft. Parmi les autres, on imagine que Crash Bandicoot Trilogy fait partie du lot.