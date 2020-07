La série Earthlock se déroule sur la planète Umbra, qui a cessé de tourner sur son axe, ce qui signifie que la moitié du monde est complètement enveloppée dans l'obscurité, tandis que l'autre moitié est constamment cuite au soleil. Le long de la frontière au milieu, il y a une zone qui tire le meilleur parti des deux mondes. L’histoire du jeu est centrée sur un groupe d’amis qui doivent chercher et sauver les membres de leur famille disparus.

