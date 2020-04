Éditeur : Urnique Studio

Développeur : Urnique Studio

Genre : Stratégie/PuzzleGame

Prévu sur PC

Date de sortie : Printemps 2020

Une mystérieuse fille capable d'imaginer le passé et l'avenir, prise au piège dans un monde où le temps s'écoule et reflue de manière étrange et imprévisible. Un chat, apparemment connecté au monde, devient son seul allié. Leur connexion s'étend sur le temps et l'espace, et ce n'est que grâce au travail d'équipe qu'ils peuvent percer les secrets de l'endroit où ils se trouvent… et pourquoi.