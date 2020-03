World of Gaming





Dusk Golem nous parle de ce qu'il a entendu concernant Death Stranding

et pourquoi Sony et Kojima ont eu quelques désaccords.

« Death Stranding était un flop. Il s'est bien entendu au début, mais j'ai entendu dire qu'il y avait plus de 3 millions d'exemplaires invendus sur ce qui a été produit. Les ventes ont ralenti et ne s'est pas déroulé aussi bien que prévu. A l'origine, Death Stranding devait être très différent. Beaucoup plus sombre et plus horrible. Seulement, environ un an et demi avant le lancement, le développement a reboot en douceur.



Sony et Kojima ont eu quelques désaccords et certains autres studios de Sony étaient un peu contrariés par l'argent que ce dernier recevait pour le jeu. Certains désaccords ont conduit Death Stranding à ne pas devenir un titre PS5 et une période de sortie plus courte même après le reboot. Il y a encore beaucoup de choses à dire, mais c'est ce qui est le plus pertinent.



Donc, à l'origine, Sony et Konami sont parvenus à un accord lorsque Konami cherchait des développeurs pour Silent Hill, je ne suis pas tout à fait clair sur les détails, mais Toyama était intéressé à faire un jeu d'horreur, mais l'IP Siren est plutôt une IP de niche et obtiendrait un budget inférieur. D'une manière ou d'une autre, j'aurais aimé être plus clair sur les détails, mais D'UNE FAÇON, quelques variables ont fait que Sony s'est mis en quatre pour travailler avec Konami afin de permettre à Toyama de travailler sur un jeu d'horreur, mais un jeu d'horreur avec plus de reconnaissance que Siren : je veux dire Silent Hill.



Kojima développant un jeu d'horreur comme Silent Hills créer de la hype, les membres de Toyama et de Team Silent qui reviennent pour faire un nouveau jeu Silent Hill créer de la hype. Sony et Konami ont pu conclure un accord bénéficiant les deux parties.



Je simplifie vraiment. Mais fondamentalement, Konami voulait juste que quelqu'un fasse un bon jeu Silent Hill et était prêt à financer le projet en question. Sony était intéressé par ce que Toyama voulait pour son prochain projet et de la possibilité d'obtenir Kojima pour faire un jeu à moindre budget après que Death Stranding ait été un échec. Un accord entre Sony et Konami a dont été conclu pour financer ces projets. Mais permettez-moi de clarifier que le jeu de Kojima est toujours en pourparlers. »

Pour résumé :

- Death Stranding a été un "échec".

- Silent Hill en développement sur PS5 avec Keiichiro Toyoma, Akira Yamaoka, Masahiro Ito et la Team Siren.

- Sony voit avec Kojima afin de ressusciter Silent Hills. Le jeu utilisera le casque PS VR. On peut s'attendre à un titre narratif à l'instar de ceux de Telltale et Supermassive. Kojima aurait tout de même une "une totale liberté de création".

- Sony et Konami travaillent ensemble.