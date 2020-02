Éditeur : Chibig

Développeur : Chibig

Genre : Aventure

Prévu sur : PC - PlayStation 4 - Xbox One - Switch

Date de sortie : 2020

Histoire:

Principales caractéristiques du jeu:

Sur la planète Qü, Mara est l’océan qui apporte la vie à nos îles et à nos vies. Vous incarnerez Koa, une jeune aventurière qui doit s’occuper de son île natale. Elle n’a jamais vu le monde extérieur, mais l’océan l’a toujours appelée.Maintenant, l’océan Mara est en danger. Elit, une organisation maléfique pour une autre planète cherche à conquérir et exploiter les ressources de Mara.Le jeu s’inspire de The Legend of Zelda : A Wind Waker pour son aspect exploration, de Stardew Valley pour le côté agriculture et des films du Studio Ghibli pour les graphismes.Vous possédez votre propre île.Plantez, cultivez et récolter votre propre nourriture. Gérez votre île ainsi que ses ressources.Percez le mystère de Mara et protégez la mer d’une société maléfique.Naviguez dans tout l’archipel, trouvez de nouvelles îles et de nouveaux trésors.Plus de 20 personnages à rencontrer, échangez avec ces derniers et devenez leur ami !Débloquez de nouvelles compétences pour Koa grâce à un système RPG facile à utiliser.Améliorer votre bateau en le rendant plus grand et plus rapide.Cycle jour et nuit avec des événements météorologiques.