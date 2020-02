Un héros est jeté dans l'inconnu, sans mémoire digne de ce nom.Il a un mystérieux masque sur son visage.Le héros se lance dans une aventure visant à détruire des créatures diaboliques et récupérer des fragments de mémoire.À mesure que le héros s'approche de la fin de son aventure, il découvre l'incroyable vérité sur sa propre existence.

posted the 02/05/2020 at 04:00 PM by nicolasgourry