Dans un futur lointain.La Terre a été dévastée par des mutants qui ont pris le contrôle après un événement catastrophique mondial.Les humains sont maintenant asservis par des mutants dirigés par «The Boss».Deux humains et un mutant se rebellent pour mettre un terme à cette folie.-Jouable en local jusqu’à 3 joueurs en coop.

Éditeur : Sebagamesdev Développeur : Sebagamesdev Genre : Beat them all Disponible sur PC/XOne/Switch Prévu sur PS4 Date de sortie : 3 Décembre 2019 Langues : Anglais / Espagnol.

posted the 11/19/2019 at 02:25 PM by nicolasgourry