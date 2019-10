C'est une remaster de Sturmwind sortie sur Dreamcast en 2013.-2 modes de jeu différents : missionmode et arcademode-16 Niveaux-3 Niveaux de difficultés-20 Boss

Éditeur : B-alive Développeur : B-Alive Entertainment Softwar/Duranik Genre : Shoot 'Em Up Disponible sur PC Prévu sur XOne/Switch Date de sortie 8 Novembre 2019 Langues : Anglais / Allemand

Shoot'em Up

Like

Who likes this ?

posted the 10/25/2019 at 03:50 PM by nicolasgourry