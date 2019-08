Éditeur : Wide Right Interactive

Développeur : Wide Right Interactive

Genre : Shoot ’em up

Prévu sur PC/PS4/XOne/Switch

Date de sortie : 27 Septembre 2019 (PC/Switch)

2019 (PS4/XOne)

Langues : Anglais / Russe / Chinois.

Vous incarnez Gamma Ray, un pilote qui dirige un vaisseau géant en forme de poing et que se fait embarquer dans une mission de sauvetage intergalactique visant à sauver des scientifiques lunaires pris en otage par des terroristes.-12 Mondes / 36 Niveaux.