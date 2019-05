Un groupe de terribles corporations domine les principales villes du Monde. À travers les médias qu’ils contrôlent, ils ont lavé le cerveau de la police et dictent sans complexe la manière dont les citoyens doivent vivre leurs vies depuis leurs immenses gratte-ciel.Vous contrôlez une foule entière qui part en révolte.

Éditeur : Plug In Digital Développeur : Anarteam Genre : Action/Beat’em all Disponible sur PC/XOne Date de sortie : 30 Mai 2019 (Switch) Langues : Anglais / Japonais / Français / Allemand / Italien / Portugais / Russe / Coréen / Chinois

Who likes this ?

posted the 05/21/2019 at 12:50 PM by nicolasgourry