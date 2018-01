Tests

Début 2006. Cela remonte mais je m’en souviens encore tiens. On était encore là à attendre que la PlayStation 3 se dévoile au monde, tout en étant dans le flou concernant Nintendo et sa promesse de « Revolution ». Du coup, Microsoft tirait à lui seul l’essentiel de la hype médiatique puisque seul à ce moment à proposer sa console de nouvelle génération. Que je n’avais pas, faute d’intérêt sur le moment et parce que j’attendais surtout Oblivion pour faire flamber mes billets.Du coup, le peu de tests auquel je m’attelais à l’époque était forcément sur PS2 qui comme souvent avec Sony avait le mérite d’être suffisamment garnie en sorties malgré la page qui se tournait. Débarquait donc, titre dont je n’attendais rien vu que j’ai toujours (et personnellement) détesté, incapable de le finir malgré trois tentatives. Et pourtant, quelle claque dans la tronche ce fut à l’époque ! Alors oui, le frame-rate était dégueulasse et la console hurlait à la mort pour faire tourner un titre bien trop ambitieux pour ses capacités, mais il y avait quelque chose de démentiel dans ce projet d’Ueda, qui offrait surtout du jamais-vu sur une génération qui pourtant tirait sa révérence. 12 ans après, avec un remaster passé entre temps, on retourne donc sur ces terres de pureté pour un véritable remake graphique… et finalement une petite déception.Oh bien sûr, Sony n’a pas menti sur la marchandise et l’on savait à l’avance que la principale et unique évolution de notre intéressé serait d’ordre purement technique. Et l’objectif est clairement atteint avec un rendu vraiment magnifique car si certes toutes les zones ne se valent pas (davantage pour l’esthétique), certaines procurent une belle baffe (cette ambiance dans les petites forêts !) grâce à un énorme travail sur les jeux de lumière auquel s’ajoute un frame-rate au top, particulièrement sur PS4 Pro avec un 60FPS sans accroc au plaisir indéniable après être passé par l’original. Pour les amateurs de belles choses, vous aurez forcément accès à un mode photo plus fourni que la moyenne en filtres et options afin de partager vos œuvres comme le veut la coutume depuis quelques années, et l’on rajoutera même que certains des filtres sont applicables in-game, dont l’option « nuit » qui nous fait regretter que notre héros n’ait pas de torche pour renforcer ce trip nouveau.Alors pourquoi déception ? Hé bien déjà parce que le jeu est tout simplement identique. Encore une fois, c’était connu mais qu’importe : pourquoi ne pas avoir profité de ce remake pour améliorer ou sublimer l’expérience d’origine ? Que l’on ne dise pas qu’il y avait un risque à égratigner la vision d’origine du maître Ueda lorsqu’on sait que le mec avait envisagé à la base 48 colosses à combattre, pour finalement diviser par deux ce nombre trop ambitieux, et finalement arriver aux 16 que l’on connaît. En extrapolant légèrement, un coup de fil à l’homme en question pour lui demander s’il ne verrait pas de problème à rajouter au moins 5-6 colosses dont on a déjà les rendus in-game d’origine, c’était inenvisageable ? Aucunement. Etétant dans ses bases un boss-rush, il fait du coup payer le prix de son vœu d’immobilisme à ceux qui l’ont déjà fait au moins une fois et qui ont bonne mémoire sur les tactiques requises : j’ai terminé le jeu en 4h30 (mode normal). 4h22 plus exactement à en croire le compteur.J’aurais même pu baisser encore cette durée si je n’avais pas autant perdu de temps contre le Colosse 3 (je ne me souvenais plus de la méthode…) et si je n’avais pas pris quelques instants pour me balader sans y trouver d’utilité réelle au final. Car pour ceux qui n’ont jamais joué à, son problème, ce n’est pas tant d’être un boss-rush (c’est un genre comme un autre), mais de nous offrir sur un plateau d’argent un gigantesque et magnifique monde qui ne sert à rien. Pas d’ennemis, pas d’énigmes, pas de donjons… Juste du rien à quelques interactions près pour ceux qui veulent du trophées, et quelques baies ou queues de lézard à ramasser dont l’intérêt est relatif puisque vous pourrez très facilement vous passer des bonus associés (PV & Endurance) tant le jeu est facile même en mode normal. A une ou deux étapes près.Mais le plus gros problème est ailleurs : la jouabilité, qui n’a pas assez évolué depuis l'original. Les trois jeux Ueda ont toujours eu une mauvaise réputation de ce coté, entre imprécisions dans le gameplay, problèmes de caméra, problèmes de perspective, latence… C’était moins gravissime dans unvu le rythme de l’aventure (et les joueurs étaient trop occupés à pester sur une IA jugée par certains « trop » réaliste) mais ça l’est davantage dans un boss-rush, surtout pour ceux qui vont ensuite s’attarder sur la course au chrono en post-game (avec toujours quelques bonus à débloquer). Les plus courageux s’habitueront à quelques fails disgracieux, le pire se situant de toute façon en dehors des combats de boss avec un cheval de l’enfer qui accélèrent quand l’envie lui prend, qui tourne alors qu’on ne lui a rien demandé (on voulait juste analyser la direction à prendre) et qui panique sauvagement devant deux arbustes jugés trop proches alors qu’il y a largement moyen de passer. Tolérable fut un temps, moins aujourd’hui vu ce qui est sorti entre temps.Pourtant, je n’irais jamais jusqu’à dire queest devenu mauvais ou même moyen avec les années. Surtout pas. Juste beaucoup plus dispensable à l’achat par l’évolution de l’offre, ce qui ne l’empêche pas d’avoir ses atouts et ses instants mémorables. Quiconque découvrira le jeu aujourd’hui sera surpris de prendre en main un titre pas comme les autres où même si le but premier reste l’affrontement contre des créatures, tout le principe tiendra dans une sorte de puzzle où il faudra analyser par le terrain ou la forme de l’opposant comment arriver jusqu’à l’emplacement du point faible. Oui, même des années après, on ressent toujours ce culte du gigantisme propre à Ueda, quelques boss qui resteront à jamais en mémoire et une dernière ligne droite toujours aussi marquante où même si le scénario nous échappe encore par son coté très évasif (une constante dans la « série »), on ne peut qu’être sur le cul devant un final parfaitement maîtrisé.