Éditeur : Gearbox Publishing

Développeur : Hopoo Games

Genre : Action/Rogue-Lite

Disponible sur PC/PS4/XOne/Switch/Stadia

Mise à jour 1.0 / 20 Octobre 2020

-Le capitaine, un nouveau survivant jouable.

-Un stage inédit menant vers la fin de l'aventure avec de nouveaux ennemis et le boss final.

-Un nouveau système de serveur remplaçant le quickplay

-Une cinématique d'introduction.

-Des objets et des défis inédits.

-Des éléments complétant l'histoire et l'univers.

-Quatre musiques inédites.

ect

Échappez à une planète étrangère chaotique en affrontant des hordes de monstres déchaînés, en solo ou entre amis.