Dans la peau d'un simple pêcheur chinois, Wei Cheng, vous devez venger vos amis et votre famille, assassinés par des pirates venus piller votre paisible village.

Éditeur : Buka Entertainmen Développeur : Sobaka Studio Genre : Beat them all Prévu sur PC/PS4/XOne/Switch Date de sortie : 16 Octobre 2020 Langue : Français / Anglais / Russe / Italien / Allemand / Espagnol / Chinois / Japonais.

Beat'em All

posted the 08/05/2020 at 10:00 PM by nicolasgourry