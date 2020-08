Lors de notre événement numérique de juin sur Future of Gaming, nous avons annoncé une gamme de périphériques et d'accessoires pour la PlayStation 5 qui sera lancée pendant les fêtes de fin d'année. Mais nous savons que beaucoup d'entre vous se demandaient également si et comment les périphériques PlayStation 4 existants sont compatibles avec le système de nouvelle génération. Aujourd'hui, nous sommes heureux de partager avec vous une brève FAQ qui répondra à certaines de vos questions.



Si vous avez des questions qui ne sont pas abordées, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires ci-dessous.

Quels sont les périphériques/accessoires PS4 existants qui fonctionneront sur PS5 ?



- Les périphériques spécialisés, tels que les volants de course sous licence officielle, les manettes d'arcade et les manettes de simu aérienne, fonctionneront avec les jeux PS5 et les jeux PS4 pris en charge.



- Les casques sans fil Platinum et Gold, ainsi que les casques tiers qui se connectent via un port USB ou une prise audio, fonctionneront sur PS5 (l'application "compagnon" du casque n'est pas compatible avec PS5).



- La manette sans fil DualShock 4 et les manettes de jeux PlayStation sous licence officielle de tierces parties fonctionneront avec les jeux PS4 pris en charge.



- Les PS Move et le contrôleur de visée PlayStation VR fonctionneront tous deux avec les jeux PS VR supportés sur PS5.



Veuillez noter que tous les périphériques/accessoires sous licence officielle PlayStation ou tiers ne peuvent pas fonctionner sur PS5. Nous vous recommandons de vérifier auprès du fabricant si un produit fonctionne sur PS5 et sur des titres spécifiques.

DualShock 4 fonctionnera-t-il avec les jeux PS5 ?



Non, nous pensons que les jeux PS5 devraient tirer parti des nouvelles capacités et fonctionnalités que nous apportons à la plateforme, notamment les fonctionnalités de la manette sans fil DualSense.

La PlayStation Camera pour PS4 est-elle compatible avec la PS5 ?



Oui, la PlayStation Camera fonctionnera avec la PS5 pour jouer aux jeux PS VR pris en charge. Elle nécessitera un adaptateur PlayStation Camera qui sera fourni sans frais supplémentaires aux utilisateurs de PS VR. Plus de détails sur la façon d'obtenir l'adaptateur seront annoncés ultérieurement.

Et c'est tout ! Nous continuerons à fournir des mises à jour sur la PlayStation 5 dans le futur, alors n'hésitez pas à revenir nous voir bientôt.