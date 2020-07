Discussion / Actualité

Pas de grand discours pour vous dire que ce fut une belle aventure, que durant toutes ces années j'ai grandi et appris de moi-même ou des autres, et que toute bonne chose ont une fin, bla bla bla. Tout simplement parce que je doute que ce soit un arrêt définitif. Ben oué, c'est de ça qu'on parle, Retro Gamekyo s'arrête pour moi (Anakaris), pour le moment. Mais hey, Docteurdeggman reste dans le game, vous inquiétez pas(même si je sais pas exactement ce qu'il a prévu pour l'avenir).Me concernant, je prend une pause à durée indéterminée principalement pour me concentrer sur d'autre genre de projet. Je sais que je vous ai promis des tests sur des jeux de mecha, vous sembliez intéressés, alors ils arriveront. Je ne sais pas exactement quand, le plus vite possible j'espère. Mais après cela, vous ne verrez probablement plus aucun retro test sur Retro Gamekyo avant un moment.Voilà, voilà, pas besoin d'épiloguer. Si vous avez néanmoins des questions, je reste présent sur Gamekyo en général.