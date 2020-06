C'est un événement consacré en ce premier jour (il se déroule sur 3 jours -13/14/15 Juin 2020-) à des jeux indépendants.

Voici donc un résumé :Annonce :-Doors of Insanity / Éditeur : Another Indie / Développeur :OneShark / Il est prévu sur PC/PS4/XOne/Switch.-Gonner 2 / Éditeur : Raw Fury / Développeur : Art in Heart / 2020 (PC/PS4/XOne/Switch)-No Place For Bravery / Editeur : Ysbryd Games / Développeur : Glitch Factory / Q1 2020 (PC/Switch)-Almighty : Kill Your Gods / Éditeur Runwild Entertainment / Sortira d'abord sur PC puis plus tard sur consoles.-West of Dead / Editeur : Raw Fury / Développeur : Upstream Arcade / 18 Juin 2020 (PC/XOne) Aout 2020 (PS4/Switch)-Night Call / Editeur : Raw Fury / Développeur : Monkey Moon and BlackMuffin Studio / Disponible sur PC, le 24 Juin 2020 (XOne/Switch)-Roki / Editeur : United Label / Développeur : Polygon Treehouse / 23 Juillet 2020 (PC) plus tard sur Switch.-ScourgeBringer / Éditeur : Dear Villagers / Développeur : Flying Oak Games and E-Studio will / 2020 (Switch)-Dusk / Editeur : New Blood Interactive / Développeur : David Szymanski / Disponible sur PC, le 31 Octobre 2020 (Switch)-Gestalt : Steam & Cinder / Éditeur : Sold Out / Développeur : Metamorphosis Games / 2020 (PC/PS4/XOne/Switch)Bonus :Nightdive Studios a publié la bande-annonce de la démo alpha du remake de System Shock.