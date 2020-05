Une vidéo fort sympathique de Brotherhood United est apparue sur la toile. Que donne la rencontre improbable de deux chiens avec l'une des pistes musicales du jeu ? Je vous laisse découvrir cela tout de suite ! =DPour ceux qui veulent tester le jeu, il est possible de télécharger une démo sur le Nintendo eShop. La démo propose un niveau, ainsi qu'un Boss à affronter.N'hésitez pas à prendre une deuxième manette (ou un joy-con) pour y jouer en coop avec un proche.N'hésitez pas à nous rendre visite sur notre page Facebook si vous le désirez. Enjoy ! =DAmusez-vous bien et n'hésitez pas à nous poser des questions si vous en avez !Une fois de plus je tiens à remercier tout le monde sur Gamekyo pour votre soutien !

Who likes this ?

posted the 05/30/2020 at 10:59 AM by squall294