C’est l’heure de la pizza grâce à! Un jeu développé par un fan pour les fans. Jouez gratuitement à ce beat-em-up rendant hommage aux titres classiques de la, avec une tonne de personnages jouables (60 personnages), de nombreux niveaux, un mode multijoueur local et bien plus encore !À l’origine, ce fangame devait être un remake de, puis s’est transformé en un remake de. Le projet a finalement évolué une dernière fois afin de devenirproposant alors des niveaux et des fonctionnalités des deux jeux précédemment cités. L’auteur du fangame () a toujours rêvé de voir une compilation des jeux Tortues Ninja sur SNES c’est pour cette raison qu’il s’est lancé dans ce projet.

