Nous avons atteint un jalon passionnant avec PlayStation 5 , alors que nous commençons à livrer notre nouvelle manette dans sa conception finale aux développeurs qui mettent en œuvre ses fonctionnalités uniques dans leurs jeux. Mais d'abord, nous voulions que tous les membres de la communauté PlayStation aient un premier aperçu de la manette sans fil DualSense ™ et entendent notre vision de la façon dont la nouvelle manette captivera davantage vos sens lorsque vous interagirez avec les mondes virtuels des jeux PS5. Les fonctionnalités de DualSense, ainsi que Tempest 3D AudioTech de la PS5, offriront une nouvelle sensation d'immersion aux joueurs.



Nous avons eu une excellente occasion avec PS5 d'innover en offrant aux créateurs de jeux la possibilité d'explorer comment ils peuvent intensifier ce sentiment d'immersion grâce à notre nouvelle manette. C'est pourquoi nous avons adopté la rétroaction haptique, qui ajoute une variété de sensations puissantes que vous ressentirez lorsque vous jouerez, comme la lenteur de la gravitation de conduire une voiture dans la boue. Nous avons également intégré des déclencheurs adaptatifs dans les boutons L2 et R2 de DualSense afin que vous puissiez vraiment ressentir la tension de vos actions, comme lorsque vous dessinez un arc pour tirer une flèche.



Pour les boutons, vous remarquerez qu'il n'y a plus de bouton «Share» comme nous l'avions fait avec DualShock 4. Ne vous inquiétez pas - ça ne va pas disparaître. En fait, nous nous sommes appuyés sur le succès de notre premier bouton Partager de l'industrie pour vous proposer une nouvelle fonctionnalité de bouton «Create». Avec Create, nous sommes une fois de plus à l'avant-garde de nouvelles façons pour les joueurs de créer du contenu de gameplay épique à partager avec le monde, ou tout simplement à apprécier par eux-mêmes. Nous aurons plus de détails sur cette fonctionnalité à l'approche du lancement.



DualSense ajoute également un réseau de microphones intégré, qui permettra aux joueurs de discuter facilement avec des amis sans casque - idéal pour sauter dans une conversation rapide. Mais bien sûr, si vous prévoyez de discuter pendant une longue période, il est bon d'avoir ce casque à portée de main.