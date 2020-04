Équipez votre avion de chasse d'un vaste arsenal et d'améliorations variées alors que vous traquez les proies les plus mortelles que le monde ait connues : les robots tueurs géants.

Éditeur : Armor Games Studios Développeur : Vladimir Fedyushkin / Nicolai Danielsen Genre : Shoot 'Em Up Prévu sur PC/Switch Date de sortie : 12 Mai 2020 Langues : Français / Anglais / Russe / Allemand / Chinois / Japonais.

Shoot'em Up

posted the 04/06/2020 at 02:55 PM by nicolasgourry