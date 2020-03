Actualité

D'après des sources proches de We Got This Covered, Warner Bros. aurait un potentiel candidat pour le rôle du Joker dans les futures suites à The Batman. L'un des principaux candidats serait l'acteur Johnny Depp.

Au niveau du casting, les jumeaux Max Carver et Charlie Carver (Desperate Housewives, Teen Wolf et The Leftovers) rejoignent le film de Matt Reeves pour des rôles pas encore connus mais dit importants.