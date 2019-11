Cinéma

Avec le rachat de lapar, le géant américain est maintenant libre d'exploiter avecles différents personnages qu'ils n'avaient pas sous la main,. Le grand manitou de, a par ailleurs qu'il y a bien des choses actuellement en préparation en ce qui les concerne, bien qu'il faudra s'armer de patience.Et la question que bon nombre de personnes se posent est comment ces personnages cultes seront introduits au sein duaprès plus de dix ans de films ?Et bien si on en croit, insider bien renseigné et relativement connu dans le milieu pour avoir révélé un certain nombre de leaks concernant le MCU qui se sont révélés exacts, les choses commencent à se dessiner concernant l'introduction des personnages issus de la Fox au sein du Marvel Cinematic Universe.Chose qui ne serait pas surprenante en soit puisque les deux personnages ont déjà été amenés à s'affronter dans les comics, notamment dansPour l'heure, le scénario deest actuellement toujours en cours d'écriture et nous retrouverons une nouvelle foisà la réalisation, après avoir réalisé le premier opus, ainsi que. La sortie du film est prévue pour 2021 pour la phase 5 du Marvel Cinematic Universe.Affaire à suivre !