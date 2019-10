Warborn est un jeu de stratégie au tour par tour dans lequel les joueurs prennent le commandement d'une force de frappe mecha et les déploient dans des batailles tactiques intenses alors que la guerre s'empare du système solaire.Jouable en solo ou en multijoueur 1Vs1 en ligne.

Like

Who likes this ?

posted the 10/15/2019 at 04:40 PM by nicolasgourry