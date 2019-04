Je précises que 2 choix par sondages ci-dessous peuvent être fait !

Bien souvent et depuis longtemps, je fais un peu ce que je veux sur Retro Gamekyo. Je sélectionne les jeux et consoles dont j'ai envie de parler quasiment au jour le jour et j'entends parfois les requêtes des membres qui me font une suggestions intéressantes (non Shanks, Skyrim n'est pas retro, même s'il est très laid !).Mais des fois, pour ne pas dire souvent, je me demande ce qui ferait plaisir à la masse pour donner un regain d'intérêt et d'activité dans les échanges et les commentaires des retro tests de Retro Gamekyo. Alors plutôt que d'y aller à tâtons, autant vous le demander directement en essayant néanmoins de mettre des limites afin qu'on se recentre sur quelques pistes de travail facile à aborder.