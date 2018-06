Nous l’avions évoqué

- Le secret de polichinelle, avec des clins d’œil de Sega à peine discrets récemment, a été trahi par une fuite de Walmart encore une fois et a donc été confirmé dans la foulée par l’éditeur : Sonic Racing disposera bien d’un nouvel épisode . On en parlait déjà dans le n° 6 et 8 , et ça sort de partout en fin d’année.



- Rbz avait levé l’info, nous l’avions relayée dans notre n° 18 , elle a été confirmée dans la nuit de jeudi : Let’s Go Pikachu & Evoli est une réalité.



- Dans notre n°20 , le blog de Nicolasgourry nous avait permis de connaitre la date de sortie à un jour près de Megaman 11 suite à une boulette ( ??) du PS Store.

La vie du site

- Octobar va louper l’E3 Le sir de la Ludzvernham avait en effet oublié qu’il était banni lorsqu’il utilisa son multi pour déposer sa tentacule sur la défilante de Negan (aka « la balance de l’année 2018 »). La rédeg’tion est triste et tenait à offrir un dernier hommage au poulpe :





- Kars-ément renversant, Ratchet (anciennement connu sous le nom de Kars, les raisons de son changement d’identité se trouvant ici ) a publié un « vrai » article . La rédeg’tion tenait à saluer cet évènement comme il se doit.



- L’ article du gestionnaire de la communauté Nintendo Hanzocelot n’est pas passé inaperçu. Et vous, qu’attendez-vous pour acheter la Switch ?



- Certains d’entre vous (les discordiens et nombreux stalkers présents) ont probablement entendu parler du Bloc, organisme international OBJECTIF et d’une bonne foi à toute épreuve. Eldrick, lorsqu’il ne piétine pas les fanboys de marques transnationales sur les forums Gamekyo, est aussi un styliste renommé et vous présente aujourd’hui sa nouvelle création :





Les précommandes sont ouvertes, au prix de 25€ ou d’une note inférieure à 7 sur le dernier AAA à la mode. Pour l’édition Day One, une photo de columbae sera offerte. Un partenariat avec jeuxvidéotesteur a aussi été signé, et vous pourrez découvrir l’unboxing sous peu sur Youtube.



- Toujours dans le textile, Thor lance lui aussi sa gamme, que vous pouvez trouver ci-dessous :





Le prix ? Il suffit de déposer une apologie de Persona 5 sur un sujet fréquenté. On notera tout de même une forte inspiration, pour ne pas dire plus, du T-Shirt du Bloc.

Jeu : Kikadi

Le Kikadi est encore bien fourni dans ce numéro. La rédeg’tion a toujours autant de mal à suivre.



1) A propos des packs de Star Citizen à 27000$:

« J'ai tout pris!! J'ai vendu ma mère...…»



2) Toujours à propos de Star Citizen:

« En fait c'est pas Star Citizen que ça devrait s'appeler mais Pimp my Starship. »



3) A propos de FF7R:

« Il faut arrêter de tirer sur l'ambulance... Ils font leur job (nous prendre pour des cons!) et ils le font bien »



4) SNK ou Capcom ?:

« Coté artwork j'ai une nette préférence pour SNK, même si la plupart des protagonistes ont le visage de Marc Dacascos. »



5) A propos des vidéos du thème d'Halo chanté par des fans:

- « 80 pro-M dans une salle de bain J'aurais voulu larguer une grosse caisse à ce moment là.»



6) Toujours à propos du même sujet :

« Faudrait le faire Halopéra. »



7 ) A propos d’un remake d’Assassin’s Creed 1 :

«- Tu souhaites faire la mission principale ?

- Oui monsieur, que dois-je faire ?

- Vole, écoute et suis les gens pendant 70% du jeu.

- Ok NTM »



8 ) Quant à GameInformer et son tirage de cartes spécial E3 :

« - Apres avoir vu des trentenaires sur un site de JV monter dans un train imaginaire tous les mois de juin plus rien ne me choque.»



9 ) Suite aux annonces Pokemon (Discord):

« - Je vous annonce mon suicide today.

- Vers quelle heure ?

- 17h, j’aimerais prendre un dernier goûter. »



10 ) Pokemon GO (Discord):

« Moi j'avoue si je croise un Reptincel balek’ que je sois dans une prise d'otage. »



11 ) A propos de Pokemon Let’s Go:

« Mamoudou Gassama va avoir du taf.»



Petite mise en contexte pour ceux qui auraient loupé un élément de l’affaire de l’enfant sauvé .



12 ) A propos d’un possible report de Crackdown 3 (Discord):

« Ils sont vraiment constipés chez MS, tout a du mal à sortir. »



13 ) En deux temps :

« A) - Oh, un fanboy Sauvage apparaît.

B) - Lequel ? XXXX ou XXXXX ?

A) - Que doit faire A) ?

Vous prenez la fuite »





Voilà, c’est tout pour aujourd’hui. Bonne soirée/journée à tous, que la rumeur soit avec vous.

Bonjour et merci de votre attention pour ce numéro 21 de Gamekyo Match. Les rumeurs s’accumulent jusqu'à former une montagne plus élevée que les sommets himalayens, et il est difficile de se repérer et de suivre la cadence. L’E3 reste donc, encore une fois, le plus formidable catalyseur de rumeurs JV au monde.