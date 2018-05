[E3 2018] Xbox : une conférence, un nouvel Inside... et du Battle Royale sur Mixer [E3 2018] Xbox : une conférence, un nouvel Inside... et du Battle Royale sur Mixer

Drôle de coïncidence que voilà. Alors que Polygon signale dans son coin avoir entendu des rumeurs sur trois Gears of War (le 5 évidemment, un STR mais également un jeu Battle Royale), voilà que Microsoft nous dresse un communiqué officiel sur sa feuille de route de l'E3 2018, où l'on apprend d'ailleurs la tenue d'une nouvelle émission Inside (lundi 11 au soir) mais également d'un show spécial sur Mixer dans la chaîne Hypezone.



Consacré jusque là à PUBG, Fortnite et Rainbow Six Siege, la chaîne permettra cette fois de mettre en avant « une nouvelle expérience dans le domaine du Battle Royale ». Tiens donc...



Bon, rien ne dit qu'il s'agira concrètement d'un Gears of War BR et il peut juste s'agir d'un jeu du genre encore à venir chez un tiers (Fear the Wolves ?) mais rien ne vous empêche de spéculer jusque là.