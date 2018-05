Bah on est tous d'accord pour dire que c'est l'absence d'affronté les Pokémon sauvages.. Franchement c'est quasiment de l'anti-jeu quoi, le système d'XP a intérêt d'être sacrément bien gérer car sinon...Sinon le reste ça me va, même l'absence du mode en ligne, on retourne aux sources, un jeu ou faut se démerder pour avoir tous les Pokémon du Pokédex avec ses propres moyens. Car maintenant avec le GTS et les cadeaux mystères voilà quoiMême les légendaires sont plus communs que les Starter maintenant.Enfin bon, on est bien loin d'un titre ambitieux malheureusement, mais ça fais le taff pour un 1er épisode sur la nouvelle console on va dire (vu que généralement toutes les premières versions sont les "moins complètes" par rapport aux suivantes). Mais mine de rien, après un Ultra Soleil/Lune merdique et ces 2 versions qui sont loin d'être top... Intérêt que Pokémon 2019 gère un minimum car là, c'est en train de coulé sévère depuis quelques temps.