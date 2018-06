[Rumeur] DB FighterZ et Fortnite sur Switch [UP] [Rumeur] DB FighterZ et Fortnite sur Switch [UP]

Et oui, entre un paquet de fakes trollesques, il arrive parfois qu'une liste de 4chan soit dans le vrai (et c'est d'ailleurs arrivé plus d'une fois).



Posté cette nuit, une liste de jeux tiers à destination de la Switch a eu le temps de faire parler d'elle sur Resetera et c'est maintenant Destructoid, qui doit être bien renseigné avec ses sources, qui déclare apparemment sa pleine confiance envers la véracité de cette rumeur.



Voici donc les titres tiers (liste non exhaustive) qui devraient être présent sur le stand Nintendo pour le prochain E3 :



- Dragon Ball FighterZ

- Fortnite

- Overcooked 2

- Monster Hunter Generations Ultimate (déjà confirmé)

- FIFA 19

- Paladins

- Starlink (déjà confirmé)

- Killer Queen Black



UPDATE



- L'organisme de classification coréen, qui se trompe très rarement, vient justement d'enregistrer une version Switch de Fortnite.