[Rumeur] Un remaster du premier Borderlands [Rumeur] Un remaster du premier Borderlands

Randy Pitchford de Gearbox a prévenu : Borderlands 3 ne sera pas à l'E3 cette année (qu'on le croit ou non) et de toute façon, on a déjà compris avec le dernier rapport 2K qu'il faudrait au moins attendre la prochaine année fiscale pour le voir arriver dans les bacs.



Mais à la place, voilà qu'un certain Borderlands : Game of the Year Edition pourrait faire patienter les intéressés avec un enregistrement du jeu sur PC, PlayStation 4 et Xbox One via l'organisme de classification coréen (généralement très fiable). Une annonce ne serait pas surprenante puisqu'il s'agit du seul épisode à n'avoir jamais été remastérisé, la Handsom Collection n'incluant que Borderlands 2 et The Pre-Sequel.