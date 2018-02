Industrie

- Ce serait Bandai Namco Singapour en charge (en partie?) du dev' de Metroid Prime 4 selon ce sujet . Autre information affichée sur le profil de l'employé mentionné, Ridge Racer 8 serait une exclu Switch! Les plus attentifs se demanderont pourquoi évoquer RR8, jamais teasé ou confirmé à notre connaissance, et une licence connue non annoncée si il s'agit bien d'MP4, et ils auront raison. La rédeg'tion se doit cependant de remplir ses 49 pages de magasine quelque soit la véracité des informations.

MàJ: Eurogamer rentre dans la danse et confirme les infos. Gamekyo vous en parle ici , dans la langue d'Alain Damasio.



- Grosse rumeur qui serait une fuite (la rédaction mise sur "controlée") de Red Dead Redemption 2: Jenicris ou Gamekyo vous expliquent plus longuement les détails. Ce qu'il faut en retenir si ça s'avère être aussi solide que le plomb mangé par Marston? PUBG crèvera le 28 octobre



- Selon Max Arguile de GB Eyes, un portage de Crash Bandicoot N.Sane Trilogy devrait débarquer sur Switch et PC durant le courant de l'année 2018, avant un nouveau jeu en 2019. La source se situe à la page 97 de ce document ou ici sur Gamekyo . Il se murmure que des N-Sexs australiens seraient déjà en train de sacrifier des wombats pour réaliser la rumeur. Pourquoi des wombats? Tout comme vous nous l'ignorons.



- Selon un revendeur de jouet britannique (non nous ne parlons pas de Nintendo UK mais bien de Zappies), un nouveau jeu de Kart Sonic devrait sortir sous peu. Les dénégations de Sumo Digital auraient été aperçus en chute libre suite à cette volée de plombs.



- Piratage ou coup de buzz de Konami avant la sortie de Metal Gear Survive, la cinématique liée au désarmement dans MGSV: TPP a été déclenchée. Elle trainait déjà sur Youtube depuis la sortie du jeu mais plusieurs joueurs ont eu la surprise de voir la scène se lancer à l'issue d'une mission. Nous attendons maintenant l'apparition de la carte du chapitre 3, intitulée "Paix", lorsque Kojima reviendra au bercail.





- Les serveurs PSN ont un peu chié dans la colle à l'occasion de la sortie de DBFz et Monster Hunter World. Du moins, c'est que le monde pensait avant que Kaz Hirai en personne ne nous explique la véritable raison de cette mise en carafe:





"The Last Guardian, Detroit, Horizon... Chez Sony nous adorons les jeux solos. Nous les adorons tellement

que nous débrancherons nos serveurs afin de vous forcer à y jouer"

- Sega Sammy a communiqué ses résultats financiers . Si le secteur consoles/PC/mobiles se porte bien, le secteur arcade/pachinko voit quant à lui ses résultats baisser. Certains analystes avancent la tendance générale du secteur comme excuse, mais Gamekyo Match a mandaté son équipe de journalistes japonais afin de mener une véritable enquête sur cette chute des profits, et leurs images sont sans appel: un membre interne dilapide en effet les deniers chèrement acquis dans diverses rues à la tombée de la nuit, comme vous pouvez le constater avec la vidéo ci-dessous:





Chartz

- Capcom truste le haut de différents classements suite au lancement de Monster Hunter World. Entre Twitch, YT, Media Create et autres records pour l'entreprise , la franchise s'affiche en pleine forme. Nous avons pu recueillir le "témoignage" d'un salarié comptable de Capcom:





Et oui, après avoir évité une catastrophe, ça fait des Kata pour exprimer sa joie. Ils sont comme ça chez Capcom.



- Vous n'aimez pas les microtransactions? Et bien vous en mangerez tout de même une pelletée avec Activision, étant donné qu'elles représentent plus de la moitié de leur chiffre d'affaire cette année.

Développement

- On en apprend plus sur Panzer Dragoon Saga dans cet excellent papier de The Ringer sur le meilleur jeu uedaesque (mais avec un bon gameplay et techniquement au top ) avant qu'Ueda n'existe sur la scène. Allez Sega, vous savez ce qui vous reste à faire.

Les infos du site :

- Spawnini et Voxen accueillent au sein de leur task-force Darksly. Le premier nommé nous a d'ailleurs envoyé un communiqué de presse afin de nous indiquer que les Lolbusters allaient redoubler leurs efforts. Vous pouvez trouver une liste des suspectes lolifiées par l'équipe ici , et pourrez suivre l'évolution de la situation par là . La semaine prochaine, entretien EXCLUSIF avec celui qui a nous reçu entre deux lols et trois merguez, et qui nous détaillera les ramifications de ce gang international (Angola, Antarticque, Argentine... La rédeg'tion pense que la prochaine appréhendée viendra de Belgique ou du Bénin ).



- Le professeur Misterpixel vient de publier son étude annuelle sur la faune Gamekyo. Cette année, son sujet était le N-Sex et voici son analyse après échantillons et analyses des données collectées:



"C’est la seconde évolution du Pro.N juste avant l’ultime évolution en Pro-Haine".

Merci docteur pour cette analyse pokemonienne qui devrait pouvoir toucher les concernés ainsi que le colloque réuni pour cette présentation.



- Vague de bans collectifs ces dernières semaines sur le site. Les autorités en ont "plein le cul" pour reprendre les mots prononcés. L'interpellation de 4 puis 2 membres pris en flagrant délit a marqué les esprits, avec des récidivistes selon des sources bien informées. Des peines plancher seraient à l'étude et le projet de loi serait débattu en réunion informelle de l'équipe modératrice selon nos sources.



- Plusieurs lecteurs nous ont demandé la recette miracle de Sorow et Megaman pour truster les premières places des quizz Gamekyo depuis de nombreuses années (surnommés aussi les Federer et Nadal de Gamekyo). Vous trouverez ci-dessous le résultat des caméras de surveillance placées en leurs domiciles:





Jeu : le Kikadi

1) WTF:

"En fait, c'est un DRM physique ces disques de jeux PS4 / Xbox One, techniquement si je pouvais choisir un DRM internet, je le ferais sans hésiter. "



2) Syntaxe craquée:

"Oh putain si c'est CTR je risque craqué!"



3) Analyse BFM:

""Les allemands sont devenus cons depuis la 2nde guerre mondiale, ils sont passés de peuple fier à un peuple de fiottes qui a peur de tout et censure tout et qui se fait envahir par la moitie de la Turquie et Afrique."



4) Maitre d'oeuvre:

"Ils ont lâché l'affaire les pro S, le tas de merde est trop volumineux désormais. Ah non j'en ai aperçu un avec sa petite pelle en plastique..."



5) Sarcastique (à propos des stocks de Switch au Japon):

"Qu'en pensent nos envoyés spéciaux en direct sur place, labellisés journalisme total & ruptures de fortune, cette semaine ?"

Paris :

Les résultats de DBFz font honte à nos parieurs du n°6 . Le plus proche est Lion93 (encore une fois ) avec 250K. Rappelons que le dernier né d'Arc Sys. a fait plus ou moins 70K . Moralité? Les parieurs sur ce jeu sont de gros DB-fags .



Voilà, c’est tout pour aujourd’hui.Bonne journée/soirée à tous, que la rumeur soit avec vous.

Bonjour et merci de votre attention pour ce numéro 8 de Gamekyo Match, avec toujours les rumeurs les plus folles du web, bien que l’activité restent encore une fois calme, et autres rubriques récurrentes!