-Modes online : ‘Battle Royale’, ‘Revive and Survive’ et ‘Money Grab’

-pêche

-rassemblement de troupeau

-challenges divers aux armes à feu

-courses de chevaux

-New Austin serait une région explorable du jeu

-il serait possible de conduire des véhicules de minage

-retour du Dead Eye, amélioré pour l'occasion

-plus de choix pour le joueur, donc des embranchements à prévoir

-Possibilité de blesser de différentes façons en fonction de ce que l'on souhaite de la victime

-Poker qui revient sur le devant de la scène

-possibilitė de faire des quêtes de chasseur de primes

-braconnage pour crafter

-presences de marché noir ou l'on peut avoir des trucs différents et largement moins cher que dans les boutiques réglo.

-trains explorables à 100% (possibilité de monter sur les toits, d'interagir avec les PNJ)

-minage d'or avec des grandes mines.

Le site Trusted Reviews aurait reçu plusieurs documents de développement sur le jeu qui révèlent en détail à quoi devrait ressembler RDR2, avec pour preuve deux images inédites.Ce qu'on y apprend:Et d'autres choses à lire.