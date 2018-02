[LEAK] Red Dead Redemption 2 : grosse salve d'informations sur le solo et le multi [LEAK] Red Dead Redemption 2 : grosse salve d'informations sur le solo et le multi

Le site Trusted Reviews atteste avoir mis la main sur un document interne de Rockstar, lâchant une grosse salve d'informations sur Red Dead Redemption 2 qui auraient dû être officialisé depuis quelques temps, si l'éditeur n'avait pas décidé de reporter le jeu (du printemps au 26 octobre), les poussant à adoucir un peu la communication en fin d'année.



Voici ce qui en ressort :



Campagne solo



- Au moins deux grosses villes peuplées de PNJ, magasins, entrepreneurs de pompes funèbres.

- Possibilité à jouer à des jeux d'argent.

- Présence de sorte de bidonvilles où vous pourrez chopper de l'équipement à prix réduit (avec la qualité qui va avec).

- Plusieurs sortes de véhicules (charettes, etc.), chacun ayant plusieurs variantes.

- On pourra voyager en utilisant les trains, en pouvant cette fois se promener à l'intérieur pour discuter avec les PNJ.

- Coté activités annexes : défis d'équitation, chasses, pêches, ramassage de plantes…

- Option pour un mode FPS (également en ligne).

- Retour de la Vision d'Aigle pour le suivi d'une cible, la détection d'animaux…

- Les événements aléatoires seront également de retour mais avec davantage de variété.

- Les missions principales vous proposeront parfois des choix, certains moraux, pouvant affecter le résultat de la mission et les dialogues.

- Toujours un niveau de recherche en fonction de vos crimes.

- Il sera possible d'épargner la vie d'un ennemi en échange d'informations ou d'un peu d'argent.



Red Dead Redemption 2 Online



- Trois modes de jeu : Battle Royale, Revive & Survive, et Money Grab

- Pas d'informations sur le premier mode même si le nom est éloquent. Pour les deux autres, Revive & Survive sera donc du Team Deathmatch, tandis que Money Grab vous demandera de collecter des sacs d'argent à un point central pour aller rapidement les mettre dans votre base.

- Il y aura un mode libre à la manière de GTA Online, avec davantage de vie coté PNJ.

- Présence de défis quotidiens/hebdos avec récompenses.

- On pourra se procurer des tentes de diverses tailles, qui remplaceront donc les appartements de GTA Online.

- On pourra également jouer au poker.